الحوثيون يباغتون الرئيس السابق “صالح” ويهاجمون منزله بصنعاء لأول مرة

قالت مصادر مؤكدة وشهود عيان في العاصمة صنعاء ان عناصر مسلحة من جماعة الحوثي تقوم بشن هجوم مكثف على منزل الرئيس السابق صالح في قرية الدجاج شمال شرق العاصمة صنعاء .

واوضح الشهود ان معارك ضارية استخدم فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة تدور رحاها حاليا في محيط المنزل وان معارك أخرى تدور في شمال صنعاء بين جماعة الحوثي وقوات الحرس الجمهوري والحرس الخاص ، وفقاً لما نقله موقع “المشهد اليمني” الإخباري.

ويقع منزل الرئيس السابق بالقرب من موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ التي يسيطر عليها الحوثي ووزارة الثقافة.

وكان قد افاد مراسل “المشهد اليمني” ان اشتباكات شرسة واصوات انفجارات تسمع في مناطق الحصبة وجولة آية و احياء بيت بوس وشارع الخمسين وجولة دار سلم والحثيلي , ومنزلي المشرقي وجليدان في مديرية خمر بعمران , ان حرب شوارع مرعبة تدور الان في عدد من مناطق العاصمة صنعاء.