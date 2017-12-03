 سياحية املج تدعم مشاريع الشباب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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سياحية املج تدعم مشاريع الشباب

سياحية املج تدعم مشاريع الشباب
المناطق - أملج - فايز السميري
انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك الهادفة لدعم مشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة وتحفيزهم للانخراط في سوق الأعمال الحرة ، دشن نائب رئيس اللجنة السياحية اللواء م عبدالعزيز الجهني بمنتزه الدقم السياحي عربة الأطعمة المتنقلة وما تعرف بمسمى ( فوود ترك) التي بدأ بها احد الشباب مشروعه وبحضور عدد من أعضاء سياحية املج.
وشهد الافتتاح الذي حضره عدد كبير من المتنزهين اقبال على شراء الاطعمة والمشروبات حتى نفاذ الكمية.
وأوضح الجهني خلال الافتتاح ان اللجنة وبتوجيه محافظ املج مستمرة في دعمها  المادي والمعنوي وتشجيعها للشباب والشابات في انطلاق مثل هذه المشاريع وقدم دعما ماليا لصاحب المشروع بمناسبة الافتتاح.

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