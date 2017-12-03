سياحية املج تدعم مشاريع الشباب

انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك الهادفة لدعم مشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة وتحفيزهم للانخراط في سوق الأعمال الحرة ، دشن نائب رئيس اللجنة السياحية اللواء م عبدالعزيز الجهني بمنتزه الدقم السياحي عربة الأطعمة المتنقلة وما تعرف بمسمى ( فوود ترك) التي بدأ بها احد الشباب مشروعه وبحضور عدد من أعضاء سياحية املج.

وشهد الافتتاح الذي حضره عدد كبير من المتنزهين اقبال على شراء الاطعمة والمشروبات حتى نفاذ الكمية.

وأوضح الجهني خلال الافتتاح ان اللجنة وبتوجيه محافظ املج مستمرة في دعمها المادي والمعنوي وتشجيعها للشباب والشابات في انطلاق مثل هذه المشاريع وقدم دعما ماليا لصاحب المشروع بمناسبة الافتتاح.