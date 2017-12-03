نزاهة :الفئات التي يستهدفها النظام الجزائي للإثراء غير المشروع

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عن رفعها مشروع “النظام الجزائي للإثراء غير المشروع” إلى المقام السامي؛ حيث بلغ عدد الأنظمة السعودية والقوانين المعنية بمكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله 6 أنظمة، تهدف إلى ضمان حماية المال العام، والنزاهة الوظيفية، ومنع التكسب من خلالها.

وقال مصدر، إن النظام شمل 26 مادة تعرّف الإثراء غير المشروع، وتعالج بعض النقاط التي لم يرد فيها نصوص صريحة في تنظيم الهيئة والأنظمة المعنية، حيث يحدد النظام أنواع جرائم الإثراء غير المشروع، وصفات الأشخاص المنضوين تحت النظام، إضافة إلى المكافآت التي ستُمنح للمبلِّغين، ومن يطبق عليهم الجزاءات المتعلقة بالإثراء، وأحكاماً مكملة لضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية للمسؤولين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.

وأضاف أنه يوجد 3 عناصر يجب توافرها في جريمة الإثراء غير المشروع من أبرزها أن يكون المتهم موظفاً عاما، وحصول زيادة معتبرة في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة، وأن يعجز عن تبرير تلك الزيادة المالية، وفقا لـ”الوطن”.

ويستهدف النظام مساءلة من يصيب الثراء بطرق غير مشروعة من العاملين بأجهزة الدولة، ويمثلون 10 فئات تقريباً من الموظفين، أبرزهم القائمون بأعباء السلطة العامة، والعمد والمشايخ ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة.

وتمثلت صفات المنضوين تحت النظام في: