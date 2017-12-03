 بالأسماء..أبرز القيادات الحوثية التي تم القبض عليها في صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بالأسماء..أبرز القيادات الحوثية التي تم القبض عليها في صنعاء

بالأسماء..أبرز القيادات الحوثية التي تم القبض عليها في صنعاء
المناطق _ صنعاء

كشف مصدر رفيع طلب عدم ذكر اسمه بحزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس السابق على عبد الله صالح عن أبرز القيادات الحوثية التي تم القبض عليها حتى الان وهي :-
1- صالح علي الصماد (رئيس المجلس السياسي ).
‏2- محمد علي الحوثي (رئيس ما يسمى باللجنة الثورية) .
3- يحيى بدر الدين الحوثي
‏4- عبد الخالق الحوثي( شقيق زعيم التنظيم الحوثي) .
‏5- ابوعلي الحاكم (رئيس إستخبارت الحوثين )
‏6- العميد/ زكريا الشامي.

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