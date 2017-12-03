بالأسماء..أبرز القيادات الحوثية التي تم القبض عليها في صنعاء

كشف مصدر رفيع طلب عدم ذكر اسمه بحزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس السابق على عبد الله صالح عن أبرز القيادات الحوثية التي تم القبض عليها حتى الان وهي :-

1- صالح علي الصماد (رئيس المجلس السياسي ).

‏2- محمد علي الحوثي (رئيس ما يسمى باللجنة الثورية) .

3- يحيى بدر الدين الحوثي

‏4- عبد الخالق الحوثي( شقيق زعيم التنظيم الحوثي) .

‏5- ابوعلي الحاكم (رئيس إستخبارت الحوثين )

‏6- العميد/ زكريا الشامي.