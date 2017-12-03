الأمير خالد بن طلال يوجه رسالة لمروجي الشائعات ..ويعلن حالة الوليد تحسنت

أعلن الأمير خالد بن طلال تحسن حالة نجله الأمير “الوليد” بعد تعرضه امس (السبت) إلى نزيف حاد في الرئة، موجهاً رسالة لمروجي شائعة وفاته.

وقال الأمير خالد بن طلال في تغريدة عبر حسابه بـ “تويتر”:الحمد والفضل لله رب العالمين ثم بدعائكم وبسرعة استجابة الأخوة الأطباء تم السيطرة على النزيف وعلاجه بالكي..وذلك قبل وصولنا وأفراد الأسرة إلى الرياض”.

ووجه الأمير خالد رسالة لمروجي شائعات وفاة نجله الأمير الوليد: تأملوا قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فتبينوا)”.

يشار إلى أن الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز نفت الشائعة التي ظهرت يوم السبت، على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة ابن أخيها “الوليد” نجل الأمير خالد بن طلال، مؤكدة أنه بخير والخبر غير صحيح.