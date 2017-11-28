حدود تبوك يبحث عن ستة أشخاص مفقودين بعرض البحر

تبحث قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك عن ستة أشخاص فقدوا في عرض البحر في محافظة ضباء ، حيث أوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري / فهد بن صالح العنزي بأنه من صباح يوم الجمعة الماضي أبحرت واسطة نزهه بموجب تصريح إبحار لمدة (24) ساعة من مرسى مركز الصورة للموقع المسمى جزيرة ( يبوع ) شعب الصورة وعلى متنها (7) متنزهين من جنسيات عربية على أن تعود في الوقت المحدد ولم تعد بناء على بلاغ المناوبين في مرسى مركز الصورة وعلى الفور تم البدء بعمليات البحث والإنقاذ عن الواسطة المفقودة بالتنسيق مع مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة وتوجيه الدوريات البحرية لموقع الإبحار المصرح به ولم يتم العثور عليها وعند سعت ( 1820) يوم السبت 14/3/1439هـ وأثناء عمليات البحث المستمر عثُر على الواسطة منكفئة في عرض البحر غرب جزيرة صلة حيث كان متشبث بها أحد الناجين من المتنزهين الذين كانوا على متنها ويبلغ من العمر (50) سنة وعلى الفور تم إنقاذ المذكور من قبل الدورية البحرية ونقله إلى مرسى مركز الصورة ومن ثم إلى مستشفى محافظة ضباء العام بواسطة إسعاف حرس الحدود للاطمئنان على صحته ولا زالت عمليات البحث مستمرة عن الباقين حيث تم التنسيق مع طيران قاعدة الملك فيصل الجوية بالشمالية الغربية للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين .