الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن القبول الموحد لبرنامج الدارسين على حسابهم الخاص في كلياتها ومعاهدها

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن فتح باب القبول الموحد في برنامج الدارسين على حسابهم الخاص لكل من كلية الجبيل الصناعية، وكلية الجبيل الجامعية ، ومعهد الجبيل التقني للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1439/1438هـ اعتباراً من يوم الأحد 22/ 3 / 1439 هـ ولغاية الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس 26/ 3/ 1439هـ وذلك عن طريق المواقع الإلكترونية لقطاع الكليات والمعاهد .

حيث اشترطت في القبول أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة بتقدير عام لا يقل عن جيد حسب مايلي: علوم طبيعية يتمكن الطالب من خلالها من الالتحاق بكلية الجبيل الصناعية و الجامعية ومعهد الجبيل التقني. وعلوم شرعية وعربية ، وإدارية واجتماعية بالإضافة إلى علوم إنسانية وتحفيظ القرآن تخول الطالبات فقط من الالتحاق بكلية الجبيل الجامعية ، ومعهد الجبيل التقني للطلاب . وأن يكون حاصلا على نتائج اختبار القدرات العامة للتخصصات العلمية والاختبار التحصيلي لحاملي قسم العلوم الطبيعية، شريطة ان يكون تاريخ الاختبار من العام الدراسي 1433/ 1434هـ فما بعد ، وأن يكون حاصلا على نتائج اختبار القدرات العامة لحاملي قسم العلوم الشرعية والعربية، وقسم العلوم الإدارية والاجتماعية والعلوم الإنسانية بالإضافة إلى قسم تحفيظ القرآن ، بشرط أن يكون تاريخ الاختبار من العام الدراسي 1433/1434هـ فما بعد ، وإن يكون المتقدم لائقا طبياً.