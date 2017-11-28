الرويلي يدشن فعاليات اليوم العالمي للإعاقة بالجوف بلازا

دشن سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عبد العزيز بن زايد الرويلي مساء اليوم فعاليات وبرامج اليوم العالمي للإعاقة المقام بمجمع الجوف بلازا الذي نظمه مركز التأهيل الشامل بالجوف وذلك بحضور مدير التأهيل الشامل مقبل الشمري ، وكان في إستقبالهم مشرف الفعالية فلاح الشمري رئيس أقسام العلاج الطبيعي في مركز التأهيل الشامل ومشرف الأنشطة بالمركز الاستاذ محمد العويضة ، كما إستمع الحضور لشرح عن المركز وأقسامه وتم تقديم شرح لجميع الخدمات المقدمة من رعاية منزلية , وإعانات مالية , وأجهزة معينه وتوزيع الهدايا على زوار الجناح .

وألقى مدير التأهيل الشامل كلمه تحدثت فيها عن إهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين في توفير كافة الإحتياجات الأساسية لذوي الإعاقة ، مستعرضاً أهم إنجازات المركز. وخلال الفعالية شارك مدير مركز التأهيل الشامل بالجوف بتجربة الكرسي المتحرك وبعض الزوار وذلك دعماً لهذه الفئة التي تعتبر جزء من المجتمع لهم حقهم بجميع الخدمات .

وأوضح سعادة مدير عام فرع الوزارة عبد العزيز الرويلي أن هذه المناسبة عالمية وفرصةً لتوضيح الخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه الفئة الهامة من المجتمع ، مقدماً شكره وتقديره للعاملين بمركز التأهيل الشامل على هذه الجهود المباركة .

من جهة أخرى أكد فلاح الشمري المشرف العام على البرنامج أن هذه المناسبة تخص فئة غالية جداً على قلوب الجميع