 علي عبدالله صالح: لابد من التعاون مع دول الخليج وزمن الميليشيات انتهى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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علي عبدالله صالح: لابد من التعاون مع دول الخليج وزمن الميليشيات انتهى

علي عبدالله صالح: لابد من التعاون مع دول الخليج وزمن الميليشيات انتهى
المناطق _ الرياض

قال الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، إنه مهما حصلت تباينات مع دول الخليج فلا بد من الاتفاق والتعاون، وذلك في أول تصريحات صحفية عقب اشتباكات يوم أمس السبت مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأضاف الرئيس صالح أن “زمن الميليشيات انتهى ولا تعايش بعد اليوم بين الدولة والدويلة”، تعهده بعد إعلان وقف إطلاق النار، الدخول في التفاوض مباشرة عبر سلطة شرعية ممثلة بمجلس النواب، والقضاء على الميليشيات من أي طرف كانت حوثية أم غيرها، ثم العمل على مرحلة انتقالية”.
وأضاف الرئيس صالح أن اليمن لا يستقيم بمعادلة “دويلة داخل دولة”، وأن “لا تعايش بين الدولة والميليشيات”، موضحاً: “تحملنا الكثير من أنصار الله (الحوثيين) لكننا فضلنا سلوك طريق التفاهم، أما وقد كان الخيار أمامنا بين حماية الدولة والمؤسسات وأرواح أهلنا في كل اليمن وبين استمرار النهج الميليشيوي، فلا بد أن نفعل ما فعلناه؛ لأن التاريخ لا يرحم” وفقا لصحيفة “الرأي” الكويتية.
وقال: “إن الحوثيين سبب رئيس من أسباب ما يعانيه اليمن من الخارج “من قبل التحالف” ومن الداخل “فهم ينتقمون من الثورة والجمهورية والوحدة”.
ولقيت دعوة صالح استجابة واسعة في داخل اليمن وخارجه، إذ تلقت الانتفاضة التي دعا إليها ضد ميليشيا الحوثي دعماً من قوى الشرعية اليمنية، التي يمثلها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ومن التحالف العربي الذي تقوده المملكة.

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