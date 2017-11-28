 سباقات ميدان الجبيل تلهب حماس عشاق الفروسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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سباقات ميدان الجبيل تلهب حماس عشاق الفروسية

سباقات ميدان الجبيل تلهب حماس عشاق الفروسية
المناطق _ الجبيل الصناعية
أقام ميدان الفروسية في الجبيل (الجمعة) حفله الثاني من موسم ١٤٣٩ هـ لسباقات الخيل الخامس للموسم ١٤٣٩هـ وذلك على دعم سمو الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير وابتدأ السباق بأشواطه في مدينة الجبيل الصناعية، وكانت نتائج السباقات على النحو الآتي:
‏فاز بالشوط الاول مفتوح حصن و أفراس عربي محلي ، مسافة 1600م ، الجواد “طالب الخالدية” للمالك بندر ال حثلين.
و ‏فاز بالشوط الثاني لم تربح الجواد “نتالي ” للمالك ابناء حمد الدغيشم لمسافة 1600م
‏. كما و ‏فاز في الشوط الثالث ربحت 1 سباق فأكثر الجواد “ينضح ” للمالك أبناء حمد الدغيشم . بالاضافة الى ان ‏فاز في الشوط الرابع مفتوح حصن و أفراس 3 سنوات الجواد “ماجوب ” للمالك بندر الوادعي .كما وفاز بالشوط الخامس والأخير مفتوح أفراس 3 سنوات فأكثر الجواد ” بختره ” للمالك محمد ال حيدر.
وفي ختام السباق أعرب نائب مدير عام ميدان فروسية الجبيل الاستاذ أحمد بن عبدالرحمن العريمة شكرة وتقديرة لكافة الفرق التطوعية التي ساهمت بالتنظيم والتصوير والاعداد من رجال كشافة ومصورين واعلاميين ولجان عاملة ليظهر الحفل بشكل متكامل وباهر .
وتمنى العريمة أن يكون لمختلف الشركات والجهات الحكومية ورجال الاعمال مساهمة ودعم أكبر لأنشطة الميدان لأداء دوره الريادي في أحياء رياضة الفروسية العريقة التي أولتها حكومة المملكة جل الاهتمام والرعاية.

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