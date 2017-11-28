ملاحظة القريات توقع مذكرة تعاون مع مجمع بدر الطبي

وقعت إدارة دار الملاحظة الإجتماعية بالقريات مذكرة تعاون مع مجمع الدكتور بدر بمحافظة القريات حيث تضمنت الاتفاقية إقامة البرامج والمحاضرات الصحية لنزلاء الدار ، وقد وقع من الجانبين مدير دار الملاحظة الاجتماعية الأستاذ موسى بن عودة النزاوي والمدير الطبي للمجمع الدكتور نبيل عبدالفتاح عيد، من جانبه ذكر مدير الدار الاستاذ موسى بأن هذه الاتفاقية تساهم بإذن الله بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة لنزلاء الدار ونشر التوعية الصحية لديهم وتحميهم من خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة والمعدية وكذلك تقديم خصومات خاصة لهم ، مقدماً شكره للقائمين على مجمع بدر الطبي على إسهاماتهم الكبيرة في خدمة المجتمع صحياً .