أمير الرياض يفتتح يوم غدٍ الاثنين فعاليات الشارع الثقافي

يرعى بمشيئة الله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض افتتاح فعاليات الشارع الثقافي الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض وذلك مساء يوم غدٍ الأثنين بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وتعد الفعالية حدثا فريدا من نوعها ضمن الروزنامة السنوية للفعاليات التي تقيمها أمانة منطقة الرياض، حيث يضم في طياته العديد من الفعاليات الثقافية والإبداعية، وذلك في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية ” خلال الفترة من 16/3/1438 وحتى 23/3/1438 هـ.