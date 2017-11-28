 أمير الرياض يفتتح يوم غدٍ الاثنين فعاليات الشارع الثقافي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير الرياض يفتتح يوم غدٍ الاثنين فعاليات الشارع الثقافي

أمير الرياض يفتتح يوم غدٍ الاثنين فعاليات الشارع الثقافي
المناطق _ الرياض

يرعى بمشيئة الله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض افتتاح فعاليات الشارع الثقافي الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض وذلك مساء يوم غدٍ الأثنين بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز.
وتعد الفعالية حدثا فريدا من نوعها ضمن الروزنامة السنوية للفعاليات التي تقيمها أمانة منطقة الرياض، حيث يضم في طياته العديد من الفعاليات الثقافية والإبداعية، وذلك في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية ” خلال الفترة من 16/3/1438 وحتى 23/3/1438 هـ.

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