 اختتام البرنامج التدريبي للمشرفة المتميزة بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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اختتام البرنامج التدريبي للمشرفة المتميزة بتعليم عسير

اختتام البرنامج التدريبي للمشرفة المتميزة بتعليم عسير
المناطق _ عسير

 اختتمت مديرة إدارة الإشراف التربوي بتعليم عسير الأستاذة فاطمة الساحلي ، البرنامج التدريبي النوعي للمشرفة المتميزة ، والذي بدأته مطلع الأسبوع الماضي  ، بالتوافق مع اليوم العالمي للجودة ، بحضور مديرة مركز التميز بمنطقة عسير الأستاذة  فاطمة أبو ملحة ، وبمشاركة مديرة إدارة الجودة الشاملة  الأستاذة  نورة السرحاني ، وبحضور مشرفي ومشرفات ومنسقي ومنسقات إدارات ومكاتب التعليم  بتعليم المنطقة عبر الشبكة التلفزيونية .

 

 وأوضحت الساحلي أن البرنامج ، يهدف إلى نشر ثقافة التميز بدقة عالية لفئة المشرفة التربوية ، حيث تم شرح الدليل التفسيري لمعايير المشرف التربوي .

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