اختتام البرنامج التدريبي للمشرفة المتميزة بتعليم عسير

اختتمت مديرة إدارة الإشراف التربوي بتعليم عسير الأستاذة فاطمة الساحلي ، البرنامج التدريبي النوعي للمشرفة المتميزة ، والذي بدأته مطلع الأسبوع الماضي ، بالتوافق مع اليوم العالمي للجودة ، بحضور مديرة مركز التميز بمنطقة عسير الأستاذة فاطمة أبو ملحة ، وبمشاركة مديرة إدارة الجودة الشاملة الأستاذة نورة السرحاني ، وبحضور مشرفي ومشرفات ومنسقي ومنسقات إدارات ومكاتب التعليم بتعليم المنطقة عبر الشبكة التلفزيونية .

وأوضحت الساحلي أن البرنامج ، يهدف إلى نشر ثقافة التميز بدقة عالية لفئة المشرفة التربوية ، حيث تم شرح الدليل التفسيري لمعايير المشرف التربوي .