التدريب التقني: بدء القبول الموحد بالمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم الأحد, بدء القبول الموحد بالمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية من خلال بوابتها الالكترونية, ويستمر حتى تاريخ 10/ 4/ 1439 هـ.

وأكد نائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة الدكتور راشد الزهراني أن استقبال المرشحين واستكمال إجراءات القبول والتسجيل والبدء بالقبول المباشر من خلال التسجيل على بوابة القبول الموحد على الرابط الالكتروني www.tvtc.gov.sa أو التقديم المباشر في مقار المعاهد المنتشرة في أنحاء المملكة البالغة 63 معهداً, التي ستبدأ من تاريخ 1 ـ 24 / 4 / 1439 هـ .

وأوضح الدكتور الزهراني أن المؤسسة حرصت على استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في الالتحاق في برامج التدريب التقني والمهني من خريجي المرحلة المتوسطة من التعليم العام أو ممن أكملوا الصف الأول الثانوي أو الثاني الثانوي في المرحلة الثانوية، حيث تم فتح مسارات تدريبية حسب كل فئة لاستكمال التدريب في المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد، وذلك من خلال عدة مسارات لتخصصات فنية وصناعية، كالحاسب الآلي، ميكانيكا السيارات، الإنشاءات المعدنية (اللحام)، الكهرباء الإنشائية، الكهرباء الصناعية، التبريد والتكييف، النجارة العامة، وتشغيل الآلات الإنتاج، والرسم المعماري، والمساحة.

وأشار نائب المحافظ للتدريب إلى أن شروط القبول في المعاهد تتضمن حصول المتقدم على شهادة الكفاءة المتوسطة أو شهادة الأول والثاني ثانوي حسب البرامج المتقدم لها، وألا يزيد عمر المتقدم عن 19 عاماً وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، وألا يكون قد حصل على شهادة تدريب تقنية أو مهنية سابقة تعادل أو تفوق الشهادة المتقدم لها.

يُذكر أن خريجي المعاهد الثانوية الصناعية والعمارة والتشييد الموزعة في مدن ومحافظات المملكة يتمتعون بعدد من المميزات والحوافز خلال فترة تدريبية بالمعهد وبعد التخرج التي تشمل مكافأة شهرية نحو 800 ريال طوال مدة التدريب، والحصول على شهادة الدبلوم الصناعي الثانوي المصنفة من وزارة الخدمة المدنية، كما تمنح للخريجين فرصة مواصلة التدريب في الكليات التقنية ولهم الأولوية في القبول في كليات التميز العالمية بالمملكة للحصول على دبلوم الكليات التقنية، ويكون الخريج مؤهل للحصول على قرض لفتح مشروع خاص يصل إلى 300 ألف ريال بالشراكة مع معهد ريادة الأعمال الوطني وبنك التنمية الاجتماعية.