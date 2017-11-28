 الجيش اليمني يؤكد استمراره في المعارك لدحر ميليشيا الحوثي الانقلابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يؤكد استمراره في المعارك لدحر ميليشيا الحوثي الانقلابية

الجيش اليمني يؤكد استمراره في المعارك لدحر ميليشيا الحوثي الانقلابية
المناطق - واس

أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي، أن الجيش مستمر في معركته لدحر ميليشيا الحوثي.
ونقل موقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية، عن العميد مجلي، قوله: “إن الجيش الوطني لا يراهن على الصراعات الأخيرة بين ميليشيا الحوثي والرئيس اليمني السابق صالح بل يراهن على الشعب اليمني وجيشه الوطني”، مشيراً إلى أن تطور العلاقة بين حليفي الانقلاب طبيعي أن يصل إلى مرحلة الاقتتال بسبب أن مليشيا الحوثي لا تقبل بالآخر.
وتمكن الجيش اليمني من استكمال تحرير سلسلة جبال الحمراء وتبة السلطاء الجمعة الماضية ومحاصرة تبة القناصين الإستراتيجية.

فيما تقدم الجيش اليمني، في معاركه ضد ميليشيا الحوثي بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وذلك بعد أن بسط سيطرته خلال الأيام الثلاثة الماضية على مواقع استراتيجية في المديرية.
ونقل موقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر ميداني، قوله: “إن الجيش اليمني يواصل تقدمه نحو منطقتي بني بارق والحول وسط مواجهات مستمرة.

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