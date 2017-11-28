 الفيفا يعدل مواعيد 6 مباريات في مونديال روسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الفيفا يعدل مواعيد 6 مباريات في مونديال روسيا

الفيفا يعدل مواعيد 6 مباريات في مونديال روسيا
المناطق - الرياض

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تعديل مواعيد 6 مباريات في مونديال روسيا 2018، وذلك بعد سحب قرعة البطولة الجمعة الماضي.

وعدل الفيفا مواعيد بدء مباريات الدنمارك مع أستراليا، وفرنسا مع بيرو، وكوريا الجنوبية مع المكسيك، وألمانيا مع السويد، وبولندا مع السنغال، وكولومبيا مع اليابان في دور المجموعات.

وجاءت نتائج قرعة مونديال روسيا 2018 على الشكل التالي:

المجموعة الأولى: روسيا – السعودية – مصر – الأوروغواي.

المجموعة الثانية: البرتغال – إسبانيا – المغرب – إيران.

المجموعة الثالثة: فرنسا – أستراليا – بيرو – الدنمارك.

المجموعة الرابعة: الأرجنتين – آيسلندا – كرواتيا – نيجيريا.

المجموعة الخامسة: البرازيل – سويسرا – كوستاريكا – صربيا.

المجموعة السادسة: ألمانيا – المكسيك – السويد – كوريا الجنوبية.

المجموعة السابعة: بلجيكا – بنما – تونس – إنجلترا.

المجموعة الثامنة: بولندا- السنغال – كولومبيا – اليابان.

وتفتتح البطولة في الـ14 يونيو/حزيران المقبل، بمواجهة روسيا والسعودية على ملعب “لوجنيكي” في العاصمة موسكو.

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