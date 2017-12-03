دعوات لاستمرار الانتفاضة اليمنية ضد المليشيات الإيرانية

دعت قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية القيادة السياسية والعسكرية إلى التعاطي الإيجابي مع الثورة الشعبية في صنعاء ودعمها.

وطالبت قيادة المؤتمر الموالي للشرعية الحكومة في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بتوجيه الجبهات بالتحرك لعدم إعطاء المليشيا فرصة للتجمع وتوجيه قواعدهم للمشاركة في الانتفاضة، مؤكدة أن ساعة الخلاص قد حانت.

وباركت قيادة المؤتمر الشرعية الانتفاضة الشعبية في العاصمة وكل المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابيين.. مرحبة بدعوة قيادة المؤتمر الموجودة في صنعاء الى فتح صفحة جديدة.

وقالت إنها تشد على أيديهم لمواصلة الكفاح حتى تحقيق النصر والعودة لاستكمال العملية السياسية التي تم الانقلاب عليها وفق المرجعيات الثلاث.