خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيسة التنفيذية لحكومة هونج كونج

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، الرئيسة التنفيذية لحكومة هونج كونج كاري لام.

وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، والقنصل العام للمملكة لدى هونج كونج عمر البنيان. كما حضره من جانب هونج كونج، رئيس هيئة سوق الأوراق المالية سي كي تشاو، ووزير الخزانة والخدمات المالية بالحكومة جيمس لاو، والمدير التنفيذي لسوق الأوراق المالية تشارلز لي.