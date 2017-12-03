 وزارة الثقافة والإعلام تشارك الإمارات احتفالها باليوم الوطني من خلال مجموعة من الفعاليات الثقافية والفلكورية المتنوعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وزارة الثقافة والإعلام تشارك الإمارات احتفالها باليوم الوطني من خلال مجموعة من الفعاليات الثقافية والفلكورية المتنوعة

وزارة الثقافة والإعلام تشارك الإمارات احتفالها باليوم الوطني من خلال مجموعة من الفعاليات الثقافية والفلكورية المتنوعة
المناطق - الرياض

تشارك المملكة في احتفالات دولة الإمارات الشقيقة باليوم الوطني الـ46 ممثلة بوزارة الثقافة والإعلام بفعاليات ثقافية وفنية ابتداء من يوم السبت ٢ ديسمبر وعلى مدار 3 أيام، تحت شعار “عزكم عزنا”. ومن المقرر أن  تقام الفعاليات الثقافية والفلكلورية السعودية في عدة مدن إماراتية هي أبو ظبي، ودبي، ورأس الخيمة، وعجمان.

وصرح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بهذه المناسبة بأن أواصر القربي والمحبة مع الإمارات حكومة وشعباً عميقة وممتدة عبر التاريخ حيث الثقافة والعادات والقيم المشتركة، إضافة إلى المحبة التي نكنها لبعضنا في كل الظروف والمتغيرات؛ فما يحصل للسعودي كأنه حاصل للإماراتي وما يحدث للإماراتي هو كذلك مع السعودي في الفرح وفي مواجهة التحديات. وذكر أن هذه المشاركة الثقافية هي تعبير رمزي لما نحمله من وشائج الود والتشارك في الرؤى والتطلعات المستقبلية التي ينهض بها البلدان الشقيقان بعزيمة القيادة الحكيمة للمملكة وللإمارات. وأوضح العواد أن مشاركة وزارة الثقافة والإعلام تأتي في إطار جهود المملكة لترجمة مشاعر الود والإخاء والعلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

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