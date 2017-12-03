مصادر: “أزمة قطر” خارج جدول أعمال القمة الخليجية

كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لصحيفة “السياسة” الكويتية أن الكويت تلقت ردودًا إيجابية من المملكة والإمارات والبحرين بشأن مستوى تمثيلها في القمة، المزمع عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأكدت المصادر الدبلوماسية أن “القمة الخليجية المقبلة ستبحث موضوعات التعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات وبما يخدم شعوب دول المجلس بعيدًا عن الأزمة القطرية غير المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات والمتروكة للوساطة الكويتية”.

وأشارت المصادر إلى أن “طرح ملف الأزمة القطرية ومعالجتها متروك للوساطة الكويتية وجهود ومساعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي سيتخذ الموقف والإجراء المناسب متى يشاء”.

وكانت الكويت وجّهت الدعوات إلى دول مجلس التعاون الخمس، لحضور القمة الخليجية السنوية في دورتها الـ38، على مستوى الزعماء، المُقرر عقدها “كاملة النصاب” بحسب مصادر دبلوماسية خليجية.

وربط مراقبون وساسة خليجيون بين عقد القمة السنوية في موعدها في ديسمبر المقبل وبين وجود دلائل متزايدة على أن قطر بدأت الإذعان لمطالب الدول الأربع المقاطعة؛ لا سيما وأن الفترة الأخيرة شهدت تحركات مكوكية بين الدوحة والكويت وأبو ظبي، قالوا إنها فتحت نافذة لحل الأزمة القطرية.