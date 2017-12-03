 مصادر: “أزمة قطر” خارج جدول أعمال القمة الخليجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مصادر: “أزمة قطر” خارج جدول أعمال القمة الخليجية وزارة الثقافة والإعلام تشارك الإمارات احتفالها باليوم الوطني من خلال مجموعة من الفعاليات الثقافية والفلكورية المتنوعة خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيسة التنفيذية لحكومة هونج كونج دعوات لاستمرار الانتفاضة اليمنية ضد المليشيات الإيرانية الفيفا يعدل مواعيد 6 مباريات في مونديال روسيا ماكرون يدعو لحل كل الفصائل المسلحة في العراق بما فيها الحشد الشعبي الجيش اليمني يؤكد استمراره في المعارك لدحر ميليشيا الحوثي الانقلابية التدريب التقني: بدء القبول الموحد بالمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية اختتام البرنامج التدريبي للمشرفة المتميزة بتعليم عسير حتى لا يفتضح أمرهم الحوثيون يحجبون مواقع التواصل الاجتماعي أمير الرياض يفتتح يوم غدٍ الاثنين فعاليات الشارع الثقافي ملاحظة القريات توقع مذكرة تعاون مع مجمع بدر الطبي

مصادر: “أزمة قطر” خارج جدول أعمال القمة الخليجية

مصادر: “أزمة قطر” خارج جدول أعمال القمة الخليجية
المناطق - الرياض

كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لصحيفة “السياسة” الكويتية أن الكويت تلقت ردودًا إيجابية من المملكة والإمارات والبحرين بشأن مستوى تمثيلها في القمة، المزمع عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وأكدت المصادر الدبلوماسية أن “القمة الخليجية المقبلة ستبحث موضوعات التعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات وبما يخدم شعوب دول المجلس بعيدًا عن الأزمة القطرية غير المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات والمتروكة للوساطة الكويتية”.
وأشارت المصادر إلى أن “طرح ملف الأزمة القطرية ومعالجتها متروك للوساطة الكويتية وجهود ومساعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي سيتخذ الموقف والإجراء المناسب متى يشاء”.
وكانت الكويت وجّهت الدعوات إلى دول مجلس التعاون الخمس، لحضور القمة الخليجية السنوية في دورتها الـ38، على مستوى الزعماء، المُقرر عقدها “كاملة النصاب” بحسب مصادر دبلوماسية خليجية.
وربط مراقبون وساسة خليجيون بين عقد القمة السنوية في موعدها في ديسمبر المقبل وبين وجود دلائل متزايدة على أن قطر بدأت الإذعان لمطالب الدول الأربع المقاطعة؛ لا سيما وأن الفترة الأخيرة شهدت تحركات مكوكية بين الدوحة والكويت وأبو ظبي، قالوا إنها فتحت نافذة لحل الأزمة القطرية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>