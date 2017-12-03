 الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف اقتحامات المسجد الأقصى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف اقتحامات المسجد الأقصى

الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف اقتحامات المسجد الأقصى
المناطق - وكالات

طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، بتحرك عربي وإسلامي ودولي، عاجل لوقف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك التي ينفذها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان اليوم: “إن اقتحام المستوطنين صحن قبة الصخرة المشرفة في قلب المسجد الأقصى المبارك تحت حماية وإشراف شرطة وقوات الاحتلال، يعد تماديًا وإصراراً صارخًا من حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المساس بالمقدسات، والعدوان على أقدس مقدسات المسلمين في مدينة القدس العربية المحتلة، الأمر الذي يخالف كافة الشرائع والقوانين الدولية والمبادئ والأخلاق والأعراف الإنساني”.
وحمّل المتحدث الرسمي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن كافة الجرائم التي تقترفها عصابات المستوطنين تجاه المسجد الأقصى.

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