‏أفتتح مقر التأهيل الشامل.. ‏أمير الحدود الشمالية: “ذوي الهمة” قادرون على العطاء والمشاركة في البناء والتنمية

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم , المقر الجديد لمركز التأهيل الشامل بالمنطقة .ولدى وصول سموه قص الشريط إيذاناً بافتتاحه , ثم أزاح الستار عن اللوحة التذكارية لمركز التأهيل الشامل .إثر ذلك تجوّل سموه داخل أروقة المبنى , واطلع على محتوياته من أجنحة النزلاء , والصالة الترفيهية , وصالة العلاج الطبيعي , وصالة الطعام , وأقسام ذوي الإعاقة من نزلاء المركز، كذلك وحدة الخدمات المساندة لذوي الإعاقة التي بدورها تتولى صرف الإعانات المالية والأجهزة الطبية المساعدة والسيارات المجهزة للمعاقين وإعفاء رسوم الاستقدام للسائق والعاملة المنزلية .والتقى سموه خلال الجولة عدداً من نزلاء المركز , وقدم لهم الورود والهدايا بهذه المناسبة.واطلع سموه على الخطط التطويرية لرفع مستوى العمل والخدمات لتتناسب وتطلعات وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تجاه هذه الفئات من المواطنين .وحث سموه العاملين على رفع مستوى وكفاءة العمل وبذل أقصى جهودهم لخدمة جميع الفئات التي ترعاها الوزارة , مثمناً الخدمات المتميزة التي يقدمها منسوبو مركز التأهيل الشامل لتوفير العناية العلاجية والتعليمية والتأهيلية المتميزة لذوى الإعاقة .ونوه سموه بما توليه الحكومة الرشيدة – أيدها الله – من اهتمام ورعاية بهذه الفئة الغالية عَلَى الجميع .وبيّن سمو أمير الحدود الشمالية أن الإعاقة أصبحت محفزاً لأصحابها وهم دائماً متميزون عبر الكثير من مشاركاتهم الفاعلة ، مطالباً بضرورة الاهتمام ودعم هذه الفئة الغالية وتقديم الرعاية اللازمة لهم , مشيراً إلى أهمية مساندة مجتمع المنطقة بجميع قطاعاته وأفراده لخدمات مركز التأهيل الشامل وبرامجه حتى يتمكن بفضل الله تعالى من الاستمرار في رعاية النزلاء بالشكل المناسب .ووصف سموه ذوي الاحتياجات الخاصة بذوي الهمة، القادرون على العطاء وإبهار من حولهم متى ما هُيئت لهم البيئة ليكون لديهم آمال وأحلام وأهداف يحققونها ليشاركوا في البناء كأحد موارد الوطن البشرية , فالدولة رعاها الله بذلت وتبذل الغالي والنفيس لرعايتهم وتمكينهم .كما رعى سموه معرض اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر 2017 ويقيمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية بعرعر ويحتوي على عدة أجنحة للجان التنمية الاجتماعية في مدينة عرعر، ومحافظتي رفحاء و طريف و مدينة طلعة التمياط وجناح جامعة الحدود الشمالية وإدارة التعليم في المنطقة لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة.وأعرب مدير فرع وزارة العمل بالمنطقة سميحان عايد الشمري عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية عَلَى ما يوليه من اهتمام ومتابعة ومساندة كريمة لفرع الوزارة , مؤكداً حرص جميع منسوبي المركز عَلَى العمل بكل جد وتفاني لتقديم أفضل الخدمات بمختلف أنواعها للنزلاء المتواجدين بالمركز وجميع المستفيدين , مشيدا بالدور الذي تقدمه الجهات الحكومية المشاركة بهذا المعرض , معلنا عن اطلاق مبادرات لذوي الإعاقة تشمل توظيف ذوي الإعاقة ومبادرة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع المجتمع الذي تشارك بدعمه عدة مؤسسات وشركات من القطاع الخاص دعماً لهذه الفئة الغالية .