نائب أمير مكة يزور محافظتي الليث وأضم غدا الاثنين

يستأنف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة غدا الإثنين جولاته على محافظات المنطقة بزيارة محافظتي الليث وأضم.

وخلال جولة الأمير عبدالله بن بندر لليث وأضم ، سيرافق سموه عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات، بغية تسريع آليات اتخاذ القرارات المناسبة حيال بعض المشاريع بما يعود بالنفع على الإنسان والمكان.

ويتضمن برنامج زيارة نائب أمير منطقة مكة المكرمة لقاءات مفتوحة ومباشرة لسموه مع عدد من الأهالي والشباب حيث يستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات.

ويطّلع الأمير عبدالله بن بندر خلال زيارته للمحافظتين على عدد من المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها، كما يقف سموه ميدانيا على المشاريع المتعثرة وستتم مناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.

وكان نائب أمير منطقة مكة المكرمة زار الأسبوع الماضي محافظات بحرة والجموم ثم القنفذة والعرضيات حيث دشن عددا من المشاريع ووقف على الأخرى المتعثرة ، كما استمع في حوارات مباشرة لمطالب الأهالي والشباب ومقترحاتهم التنموية.

وفي هذا الشأن وجّه الأمير عبدالله بن بندر، بعدم تضمين برامج زيارته للمحافظات التابعة للمنطقة، أي مظاهر احتفالية أو مشاركات شعرية أثناء لقائه بالأهالي والشباب، مشددا على أن تكون بسيطة دون تكلف ، كذلك عدم وضع أو تثبيت أي لافتات ترحيبية على مداخل المحافظة أو في الطرقات أو المواقع التي سيتم الوقوف عليها ميدانيًا خلال الجولة.