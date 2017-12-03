 امير منطقة تبوك يلتقى مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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امير منطقة تبوك يلتقى مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

امير منطقة تبوك يلتقى مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة
المناطق - تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك محمد بن عبدالله الحربي الذي قدم لسمو امير المنطقة تقرير عن انطلاق حملة التوطين في محالات الذهب والمجوهرات  بمنطقة تبوك وكذلك تقرير عن بدء العمل في الاستقدام في محافظات المنطقة  . واكد سموه على اهمية  المتابعة والتنسيق من قبل كافة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الحملة . منوها سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك وسلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله – على اتاحة فرص العمل لأبناء وبنات هذا الوطن . من جهته اعرب مدير فرع الوزارة بمنطقة تبوك عن بالغ شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك  على دعمة ومتابعته لأعمال الفرع للقيام بدورة على اكمل وجه .

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