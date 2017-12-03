 نظام الأسد يقصف غوطة دمشق.. وارتفاع عدد القتلى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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نظام الأسد يقصف غوطة دمشق.. وارتفاع عدد القتلى

نظام الأسد يقصف غوطة دمشق.. وارتفاع عدد القتلى
المناطق - وكالات
للأسبوع الرابع على التوالي تواصل القوات الحكومية السورية قصفها المكثف على غوطة دمشق، حيث تعرضت مدن وبلدات الغوطة الشرقية لقصف صاروخي ومدفعي خلال الساعات الماضية.

وفي آخر المستجدات، ارتفع عدد قتلى الغارات الجوية والقصف الصاروخي على مدن وبلدات الغوطة الشرقية إلى 12 مدني بينهم نساء، وإصابة أكثر من 80 آخرون.

وبالإضافة لخطر الهجمات العسكرية، قال منسق الأمم المتحدة الإنساني في سوريا إن هناك أسباب طبية تستدعي إخلاء 500 شخص من الغوطة الشرقية، معظمهم يعانون من سوء التغذية.

من جانب آخر، ذكرت منظمة العفو الدولية أن الحكومة السورية استخدمت قنابل عنقودية محظورة دوليا في هجماتها على الغوطة الشرقية، الخاضعة لسيطرة المعارضة المحاصرة واتهما بارتكاب جرائم حرب.

يذكر أن الغوطة الشرقية، الواقعة شمال شرقي العاصمة السورية، تخضع لحصار مشدد منذ عام 2013، وتواجه بالفعل أزمة إنسانية، بينها أعلى معدلات سوء تغذية مسجلة منذ بدء النزاع عام 2011.

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