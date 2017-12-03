تطبيق جديد من “جوجل” لحفظ بيانات الأجهزة المحمولة

طرحت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية (جوجل) تطبيقاً جديداً باسم (داتا لاي) للمساعدة في مراقبة وحفظ بيانات الكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية.

وأفاد موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا بأنه بالإمكان تنزيل هذا التطبيق من متجر (جوجل بلاي) الرقمي، حيث يعمل مع أي هاتف ذكي يعمل بالإصدار (أندرويد 0.5 لولي بوب) أو أي إصدار أحدث من نظام التشغيل (أندرويد).

ويتيح التطبيق للمستخدم مراقبة استخدامه لسعة تخزين البيانات على الجهاز كل ساعة أو كل يوم أو كل أسبوع أو حتى كل شهر، مع تقديم توصيات بإمكانية تخزين المزيد من البيانات على الجهاز. ولحفظ البيانات يمكن تشغيل خاصية (داتا سيفر) لوقف استخدام البيانات في الخلفية ومتابعة استهلاك بطاقة الذاكرة بشكل مباشر. كما يصدر التطبيق تنبيها عندما توجد خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) المجانية في أي مكان قريب.

وأوضح أن خصائص التطبيق (داتا لاي) ليست جديدة، حيث يمكن إيجاد من هذه الخصائص في إعدادات نظام التشغيل (أندرويد)، لكن وضعها معا في تطبيق واحد يجعل العثور عليها واستخدامها أسهل.يذكر أن تخزين البيانات للأجهزة المحمولة، تعد خاصية مهمة في دول مثل الولايات المتحدة، حيث يتم استخدام الكثير من التطبيقات ذات الخصائص العديدة التي تستهلك قدراً كبيراً من خدمة الاتصال بالإنترنت. كما أن هذه الخصائص مهمة في الدول الأقل نمواً التي تحول (جوجل) التوسع فيها من خلال مبادرة (المليار مستخدم القادمين).

وأشارت شركة جوجل إلى أن الدراسة التجريبية التي أجريت على التطبيق في الفلبين أظهرت أن المستخدمين نجحوا في توفير ما يصل إلى 30% من البيانات المحفوظة.