 أمير القصيم يشكر رئيس بلدية محافظة عيون الجواء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يشكر رئيس بلدية محافظة عيون الجواء

أمير القصيم يشكر رئيس بلدية محافظة عيون الجواء
المناطق - بريدة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم شكره وتقديره لرئيس بلدية محافظة عيون الجواء المهندس نداء  بن ماضي الحربي بعد إطلاع سموه على التقرير المصور عن الفعاليات المقامة بالمحافظة ، التي نظمتها لجنة شباب المحافظة ، حيث تحتوي على العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية ، وتسخيره لإمكانيات البلدية لنجاح تلك الفعاليات من توفير الاحتياجات والمتابعة الميدانية.


وقال سمو أمير منطقة القصيم :” لقد سرنا دوركم الفعّال بدعم فعاليات اللجنة ، ونشكركم لإطلاعنا على هذا التقرير ، ونقدر لكم ولكافة المشاركين جهودكم ومساهمتهم في إنجاح هذه الفعاليات ، وننتظر منكم المزيد ، متمنياً للجميع المزيد من الجهود والأعمال الموفقة .

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