تخصصي بريدة ينجح بعلاج 300 مريض من فيروس الكبد C

ضمن المنجزات الطبية التي يقدمها مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة نجحت عيادة الكبد في قسم المناظير بعلاج أكثر من 300 مريض من الفيروس الكبدي ج ( c ) حيث يعتبر هذا الانجاز من المنجزات المميزة التي تزيد من المؤشرات الايجابية في تقديم الخدمات الطبية الجيدة علما أن العيادة تم افتتاحها العام الماضي حيث يقوم الطاقم الطبي بالعيادة بعلاج المرضى من هذا الفيروس بعد أن تتم معاينتهم وعلاجهم خلال فترات متفاوتة بالعيادة .

من جانبه أكد الدكتور نواف المطيري رئيس قسم المناظير بالمستشفى أن هذه الخطوات تمت ولله الحمد بفضل الله ثم جهود وزارة الصحة التي وفرت جميع الأدوية المتخصصة بعلاج هذا النوع من الفيروسات الذي يصيب الانسان والذي من خلالها ننصح الجميع ممن هم فوق سن 40 عاما بعمل فحص الفيروسات الكبدية حيث أن مثل تلك الأنواع من الفيروسات تظل في جسم الانسان فترة طويلة ولاتظهر الأعراض إلا بعد حدوث تليف في الكبد كما قدم المطيري شكره لمدير المستشفى الاخصائي عبدالعزيز الفوزان على دعمه واهتمامه بتطوير العيادة والعمل على تقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة باذن الله .