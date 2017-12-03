ورشة عمل الرقابة الصحية في أمانة القصيم تستعرض آليات تطوير العمل الرقابي في الميدان

شدد أمين منطقة القصيم م. محمد بن مبارك المجلي على أهمية الاحتساب والأمانة والإخلاص ومراقبة الله وعدم التغاضي عن ما يمس صحة الانسان مهما كانت المبررات في كلمته الافتتاحية امام المراقبين الصحيين ضمن ورشة عمل الرقابة الصحية التي نظمتها أمانة القصيم في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة صباح يوم الخميس الماضي 12 ربيع الأول 1439هـ ضمن جهودها المستمرة في الارتقاء بالرقابة الصحية ، و أكد أمين منطقة القصيم بالوقت نفسه على ضرورة التوازن والرقي في أساليب الرقابة والنظر إلى الميدان كشريك وتطبيق الاجراءات النظامية في حق المخالف ، فليس الغرض المخالفة بحد ذاتها بقدر الرغبة في تصحيح المسار. وأضاف أمين منطقة القصيم أن المراقبين يد الأمانة التي تعمل في الميدان ونحن مؤتمنين على صحة المجتمع والرقابة الصحية تستلزم في بعض الحالات المتابعة الدقيقة على المواقع والزيارات المنتظمة والمباغتة والحس العالي في كشف المتلاعبين في صحة الإنسان وفق الطرق والأساليب الصحيحة والدقة ومتابعة التقيد في تنفيذ اشتراطات ومواقع التحضير ,كما أكد على التفاعل مع البلاغات بشكل إيجابي وسريع , وعلى أهمية ان تكون المراقبة على الأنشطة النسائية تتمتع بحس الرقابة الصحية والوطنية والمتابعة الدقيقة للأدوات والمعدات والمنتجات المستخدمة وسد اي قصور قد يعتري هذا الجانب , مشددا على أهمية التقارير الدورية وضرورة ان تكون تقرير الرقابة في النشاط المرخص بمثابة بنك معلومات تساهم في المعرفة الدقيقة والسجل الصحي لذلك النشاط متمنيا ان تحقق الورشة الاهداف المنشودة داعيا الى تقييم الورشة بعد الانتهاء منها والاستمرار في هذه اللقاءات التي سوف تسهم في تطوير الواقع الرقابي .

هذا وتناولت ورشة عمل الرقابة الصحية مقدمات في طرق الرقابة الصحية حيث استعرض مساعد وكيل الامين للخدمات د.صالح العامر الرؤية والرسالة التي تسعى الامانة الى تحقيقها وفق المفهوم الجديد للرقابة الصحية والغذائية المتكاملة ملائمة وفعالية الرقابة الغذائية المسئوليات والادوار لمختلف الاطراف من مراقب وعامل ومستهلك في الرقابة والمقترحات للتطوير الرقابة الصحية التي ترتكز على محور تطبيق وتشجيع المنشآت على تطبيق انظمة سلامة الاغذية العالمية مستعرضا تلخيص لاهم هذه الطرق ومحور تطوير الهيكل الرقابي في العمل الميداني والهيكل الاداري في الادارات المختصة , ومحور تفعيل الرقابة الذاتية

كما تناولت الورشة تقييم نظم وطرق الرقابة الحالية واستراتيجية لتطوير الرقابة الحالية حيث تناول د. أبو بكر سالم عبدالفتاح هذه المحاور فيما استعرض مدير عام إدارة صحة البيئة بأمانة منطقة القصيم د.عبدالمجيد الرشيد محور تعزيز الجانب العلمي للمراقبين الصحيين.



