 القوات الخاصة لأمن الطرق تضبط مصنع لتصنيع وترويج الخمور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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القوات الخاصة لأمن الطرق تضبط مصنع لتصنيع وترويج الخمور

القوات الخاصة لأمن الطرق تضبط مصنع لتصنيع وترويج الخمور
المناطق-أشرف العصيمي
أوضح المتحدث باسم القوات الخاصة لأمن الطرق أن قوات أمن الطرق ممثلة في مركز سعد تمكنت يوم أمس واثناء تعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود من ضبط مصنع لتصنيع وترويج الخمور محلية الصنع ، والمكون من ثلاثة أجهزة تقطير و(٢٧٣٦) قاروره سعة لتر ونصف و٥٦ جالون سعة ١٥ لتر بمجموع (١٢٥٠٤) لتر معده للترويج والقبض على المتورطين في تصنيع وترويج هذه الخمور وعددهم وافدين من الجنسيه الهندية ، تم اتلاف المصنع ومحتوياته من الخمور، وإحالة المقبوض عليهم  لمركز الشرطه المختص لاكمال الاجراءات النظاميه بحقهم ، وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

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