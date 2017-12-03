 برئاسة أمير القصيم: المشاريع المتأخرة والمتعثرة على طاولة مجلس المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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برئاسة أمير القصيم: المشاريع المتأخرة والمتعثرة على طاولة مجلس المنطقة

برئاسة أمير القصيم: المشاريع المتأخرة والمتعثرة على طاولة مجلس المنطقة
المناطق - بريدة

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة جلستي المجلس الأولى والثانية من الدورة الرابعة للمجلس للعام المالي 1438/1439هـ يومي الثلاثاء والأربعاء 17-18/3/1439هـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم نائب رئيس مجلس المنطقة في مقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة .

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة الأستاذ عسم بن إبراهيم  الرمضي أن جلسة مجلس المنطقة ليوم الثلاثاء ، ستشهد حضور محافظي المحافظات رؤساء المجالس المحلية وجميع أعضاء المجالس المحلية الحكوميين والأهالي بعد صدور التشكيل الجديد للمجالس المحلية لمحافظات المنطقة للفترة الخامسة وذلك للدور الهام الذي تقوم به المجالس المحلية في دراسة واقتراح احتياجات المحافظات والمراكز من المشاريع الخدمية والتنموية واقتراح الأولويات ومتابعة التنفيذ.

وفي الجلسة الثانية يوم الأربعاء ستكون لمناقشة المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ والمتأخرة والمتعثرة لبعض الإدارات الحكومية للعام المالي 1438/1439هـ وتقارير لجان المجلس . 

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