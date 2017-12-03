أكثر من 500 مشارك في 17 منشأة صحية في 70 مبادرة تطوعية في الشرقية

تنطلق غداً الثلاثاء في 17 منشأة صحية حكومية في المنطقة الشرقية حملة التطوع التي يشارك فيها أكثر من 500 متطوع وتتضمن إطلاق 70 مبادرة تطوعية بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع تحت شعار ( تطوعي صحة ) .

وأكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أنه سيتم إطلاق المبادرات التطوعية غداً الثلاثاء في مواقع مختلفة بهدف إشراك العاملين في الأعمال التطوعية المختلفة والمساهمة في خدمة المجتمع ، حيث أن دور صحة الشرقية يتمثل في ترسيخ مفهوم التطوع لدى جميع العاملين في المنشآت الصحية الحكومية في المنطقة ، مشيرة إلى أن هناك إقبالاً مميزاً على تفعيل برامج التطوع المختلفة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع .

وبينت صحة الشرقية أن من بين المبادرات )طبيب السعادة – أسألني –تطوعي من أجل أساعدكم –نحو تفكير أفضل – تفعيل عيادات تخصصية مسائية – انت طبيبك – رعايتنا تصل إلى منزلك – رشاقة – في منزلي طبيب – التبرع بالدم ) وغيرها الكثير من المبادرات التي يشارك فيها متطوعين من جميع التخصصات من أطباء واستشاريين وممرضين وأخصائيين وإداريين ومتطوعين من جهات أخرى .

وتتضمن الجهات المشاركة في حملة التطوع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام ومستشفى رأس تنورة والمراكز الصحية ومستشفى القرية العليا والمراكز الصحية ومستشفى الأمير سلطان بعريعرة ومركز المراقبة الصحية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام وإدارة المراكز الصحية بالدمام وإدارة المراكز الصحية بالخبر ومستشفى بقيق العام ومستشفى عنك العام وإدارة الخدمات الصحية بالعديد ومستشفى سلوى العام وإدارة المراكز الصحية بالقطيف ومستشفى صفوى العام والمراكز الصحية ومستشفى الخفجي العام ومستشفى النعيرية العام ومستشفى الظهران العام.