استقبل وكيل وزارة المياه.. أمير الحدود الشمالية: مشاريع الصرف الصحي أقل من المأمول وننتظر وقوف ميداني على مشكلة حي الربوة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه اليوم بإمارة المنطقة ، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه المهندس محمد أحمد موكلي وعددا من القيادات المختصة بالوزارة.