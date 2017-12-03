 استقبل وكيل وزارة المياه.. أمير الحدود الشمالية: مشاريع الصرف الصحي أقل من المأمول وننتظر وقوف ميداني على مشكلة حي الربوة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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استقبل وكيل وزارة المياه.. أمير الحدود الشمالية: مشاريع الصرف الصحي أقل من المأمول وننتظر وقوف ميداني على مشكلة حي الربوة

استقبل وكيل وزارة المياه.. أمير الحدود الشمالية: مشاريع الصرف الصحي أقل من المأمول وننتظر وقوف ميداني على مشكلة حي الربوة
المناطق - عرعر
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه اليوم بإمارة المنطقة ، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه المهندس محمد أحمد موكلي وعددا من القيادات المختصة بالوزارة.
ورحب سموه بهم خلال زيارتهم للمنطقة ، متمنياً لهم طيب الإقامة , كما جرى خلال اللقاء استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع المياه المعتمدة والجاري تنفيذها ومشاريع الصرف الصحي وسير مشروع إمداد مدينة وعد الشمال بالمياه ، وعدد من خطط الوزارة , ومناقشة الخدمات المقدمة للمواطنين التي يقدمها قطاع خدمات المياه في المنطقة ومن ضمنها المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها وتجهيز البنية التحتية للأحياء في مدن و محافظات المنطقة.
ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية , بما يلقاه قطاع المياه من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، مشددا سموه على أهمية متابعة مشاريع الصرف الصحي في كافة مدن ومحافظات المنطقة ، التي مازالت بنسب أقل من المأمول خصوصا في محافظة العويقيلة التي لم يبدأ أي مشروع فيها حتى الآن .
وحث سموه على ضرورة توفر المياة وضخها بشكل أكبر وذلك للزراعة ولتنمية البنية التحتية للمنطقة ، مؤكدا سموه على أهمية الوقوف الميداني على حي الربوة وبحث معالجة تضرر السكان من الروائح المنبعثة .
من جانبه أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه المهندس محمد أحمد موكلي أن منطقة الحدود الشمالية ستكون من أوائل المناطق التي ستصل إلى نسب عالية جدا في مشاريع الصرف الصحي بعد اعتماد المشاريع المطروحه وذلك لسهولة تضاريس المنطقة الجغرافية ، موجها شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية لمتابعته الدائمة وحرصه الكبير على تنمية المنطقة وتقدمها في كافة المجالات ومن ضمنها مشاريع البيئة والمياه والزراعة .

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