محافظ الخرج يستقبل مدير مستشفى الولادة والأطفال

استقبل محافظ محافظة الخرج الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه اليوم الاحد الموافق ١٤٣٩/٣/١٥ هـ مدير مستشفى الولادة والاطفال بالخرج الاستاذ / عايض بن حمود العصيمي ، بحضور وكيل محافظة الخرج الاستاذ / صقر بن عيسى الدعجاني .

في بداية الاستقبال رحب المحافظ به متمنياً له التوفيق في عمله الجديد مطالباً بمضاعفة الجهود والاستمرار في تطوير الخدمات الصحية ، بما يحقق المستوى المرضي بهدف تقديم الخدمات الصحية المتكاملة .

وفي نهاية الاستقبال قدم العصيمي شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال و التوجيهات التى قال إنها ستكون دافعاً للأرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى .