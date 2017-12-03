 محافظ الخرج يستقبل مدير مستشفى الولادة والأطفال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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محافظ الخرج يستقبل مدير مستشفى الولادة والأطفال

محافظ الخرج يستقبل مدير مستشفى الولادة والأطفال
المناطق-أشرف العصيمي
استقبل محافظ محافظة الخرج الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه  اليوم الاحد الموافق ١٤٣٩/٣/١٥ هـ مدير مستشفى الولادة والاطفال بالخرج الاستاذ / عايض بن حمود العصيمي ، بحضور وكيل محافظة الخرج الاستاذ / صقر بن عيسى الدعجاني .
في بداية الاستقبال رحب  المحافظ به  متمنياً له التوفيق في عمله الجديد مطالباً بمضاعفة الجهود والاستمرار في تطوير الخدمات الصحية ، بما يحقق المستوى المرضي بهدف تقديم الخدمات الصحية المتكاملة .
وفي نهاية الاستقبال قدم العصيمي شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال و التوجيهات التى قال إنها ستكون دافعاً للأرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى .

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