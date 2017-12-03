توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية “أكناف” بالباحة والبنك الأول

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالباحة “أكناف” اتفاقية تعاون مع البنك الأول وذلك بهدف المشاركة من قبل البنك بتقديم مبلغ مالي للمشاركة في إنجاح البرامج التي تقدمها الجمعية للأيتام ، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التكامل بين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص بما يحقق الاستدامة المالية لها.

وفي هذا السياق اشاد المشرف العام على الجمعية الشيخ عادل الزهراني مبادرة “البنك الأول”، في دعم برامج الجمعية التي تأتي ضمن مسؤوليتها الاجتماعية البارزة، دعم الجمعيات الخيرية.

ونوه إلى تقدير الجمعية، لرئيس مجلس إدارة البنك، وإلى جميع المسؤولين عن هذه المبادرة الكريمة، وذلك لأثره البالغ في تطوير الجمعية، وتحسين أدائها في خدمة الأيتام والأرامل.