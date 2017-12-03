الأرصاد : تأثر مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة تبدأ الأربعاء القادم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة – بمشيئة الله تعالى – ، أن تتأثُر مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة انخفاض ملموس، تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق شمال المملكة (تبوك، الجوف، الشمالية و حائل) بدء من الأربعاء المقبل، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة يوم الخميس.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن يصاحب ذلك الانخفاض نشاطاً في الرياح السطحية مثيرةً للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تصل سرعة الرياح فيها إلى أكثر من 45 كم في الساعة ، تتحول إلى عاصفة ترابية تتدنى معها الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلو متر، فيما يتوقع أن تتحرك هذه الكتلة الباردة، يوم الخميس القادم لتؤثر على مناطق وسط وشرق وغرب المملكة تشمل (الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً يومي الجمعة والسبت المقبلين، ومن ثم تشمل مناطق جنوب المملكة إعتباراً من يوم السبت.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الجميع توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، داعية الجميع إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.