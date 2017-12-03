مؤتمر عربي حول التطرف وأثره السلبي على مستقبل التراث الثقافي العربي

عقد جامعة الدول العربية بالتعاون مع الأزهر غدًا الاثنين مؤتمر بعنوان ” التطرف وأثره السلبي على مستقبل التراث الثقافي العربي”، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء بالجامعة العربية، والمنظمات العربية الإقليمية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات منها مقومات تراثنا الثقافي وأثرها في مواجهة الفكر المتطرف وترسيخ هوية المجتمع، ودور المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والتعليم في مواجهة التطرف والإرهاب.

وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم، إن انعقاد المؤتمر يأتي تنفيذا لتوصيات البيان الختامي الصادر عن الاحتفال بيوم التراث الثقافي العربي الذي انعقد يوم 26 فبراير الماضي، لافتة إلى أن المؤتمر يعد باكورة اعمال اللجنة الدولية للحفاظ على التراث التاريخي الإنساني التي انشأت تحت مظلة الأمانة العامة باقتراح من البرلمان العربي.