 أمانة منطقة القصيم تعلن عن فرص استثمارية جديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمانة منطقة القصيم تعلن عن فرص استثمارية جديدة

أمانة منطقة القصيم تعلن عن فرص استثمارية جديدة
المناطق - بريدة

أعلنت الإدارة العامة للاستثمارات في أمانة منطقة القصيم عن طرح عدد من المزايدات الاستثمارية بمدينة بريدة للمنافسة ,وأوضح المركز الإعلامي للأمانة طبيعة الاستثمارات المطروحة والتي تنوعت ما بين تأجير مواقع قائمة لأنشطة مختلفة ,وتأجير مواقع جديدة ضمن فرص استثمارية متنوعة .

وأشار المركز إلى انه بإمكان المهتمين التعرف على تفاصيل الإعلان عبر زيارة موقع الأمانة الالكتروني او حساب الأمانة الرسمي على “تويتر”, فيما سيكون آخر موعد لتقديم العطاءات في الفترة بين 21-28 / 4 /1439 هـ حسب ما هو مقرر لكل منافسة ودعت الأمانة الراغبين التقدم مراجعة الإدارة العامة للاستثمار في مبنى الأمانة بمدينة بريدة وللاستفسار يمكن الاتصال على رقم (0163265000) تحويلة (305)

هذا وتواصل أمانة القصيم تنمية موارد الاستثمارات البلدية وفق ما يعود بالنفع على العملية التنموية وطرح خلال الفترة الماضية مختلف الفرص الاستثمارية التي ساهمت في تحقيق نمو في مختلف المجالات بالمنطقة واستقطاب وتشجيع الاستثمارات المميزة .

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