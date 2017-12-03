انطلاق فعاليات اليوم العالمي للإعاقة بتعليم المخواة

رعى مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بمحافظة المخواة الاستاذ سعيد جمعان الزهراني فعاليات إحتفال تعليم المخواة باليوم العالمي للإعاقة لعام ١٤٣٨-١٤٣٩ تحت شعار ( التحول نحو مجتمع مستدام ومرن للجميع )، اليوم الأحد ١٥ / ٣ / ١٤٣٩ هـ. بمقر ابتدائية الإمام فيصل بن تركي الإبتدائية بمشاركة ( ٦ ) مدارس .

بحضور رئيس قسم التربية الخاصة عبدالله الحميدي ومدير مكتب التعليم بوسط المخواة منصور العمري ، ورئيس الإعلام التربوي ناصر محمد العمري و مشرف النشاط الإجتماعي محمد عطية العُمري .

وتجول راعي الحفل ومرافقوه في أركان المعرض الفني المقام بالمناسبة من أعمال طلاب المدارس المشاركة واطلعوا على محتوياته كما أطلع ومرافقوه على فعالية المرسم الحر للطلاب المشاركين في البرنامج .

إثر ذلك بدأ الحفل الخطابي بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم ، بعدها القى قائد مدرسة الإمام فيصل بن تركي الإبتدائية سعيد موسى العُمري كلمة المدارس المشاركة اعرب فيها عن شكره لمدير التعليم بمحافظة المخواة الاستاذ علي خيران الزهراني ولمساعده للشؤون التعليمية لدعمهم برامج التربية الخاصة ولقسم التربية الخاصة بالادارة والمدارس المشاركة ولزملائه المعلمين على ما قاموا به من عمل مميز تجاه هذه الفئة.

وأشار إلى أن برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للإعاقة يهدف إلى تعريف المجتمع بالادوار الكبيرة والمواهب المتعددة التي يملكها الطلاب من ذوي الاعاقة.

بعد ذلك ألقى الاستاذ مشرف العمري كلمة أولياء الأمور شكر فيها جميع من شارك في نجاح الحفل ، ودعا إلى تكثيف الجهود إلى جانب تعريف المجتمع بحقوق هذه الفئة التي يحتاجونها والواجب ان يتم توفيرها لهم. مبيناً أن البرنامج يهدف هذا اليوم الى الترفيه عن هؤلاء الطلاب واسعادهم وتسليتهم.

وشارك طلاب التوحد وطلاب الاعاقة الفكرية خلال الحفل في عدد من المسابقات الرياضية الخفيفة التي تتناسب مع قدراتهم .

وفي نهاية الاحتفالية اعرب راعي الحفل عن شكره لقسم التربية الخاصة و جميع المدارس المشاركة على الجهود الكبيرة والمميزة التي يبذلونها تجاه هذه الفئة من ابنائها الغالية جداً على انفسنا.

وجرى في ختام الحفل تكريم الطلاب المشاركين في هذه المناسبة والمساهمين في إنجاحها .