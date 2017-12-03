إغلاق 4 مجمعات طبية بالطائف

اصدرت “صحه الطائف ” قرار باغلاق اربعة مجمعات طبية مشهوره اثنان منها بطريق وادي وج واخر ى بشارع حسان والستين وذلك علي خلفيه عدد من المخالفات التي تم رصدها

من خلال جولات تفتيشيه مفاجئه نفذتها اداره شئون القطاع الخاص

تضمنت مخالفات تستوجب

الاغلاق وكان من ابرز تلك الملاحظات

التي تم رصدها قيام التمريض بالكشف في اقسام الطوارئ دون طبيب انعدام للتعقيم هروب بعض الاطباء اثناء جولة اللجنه عدم وجود استشار نساء وولاده وجود نموذج لفحص العماله يفتقد لتدوين الامراض ويكتفى بسلامة المراجع فقط عدم ابراز التسعيره المعتمده من مديريه الشئون الصحيه انتهاء التراخيص المهنيه لبعض العاملين رصد ادويه ومحاليل منتهيه الصلاحيه

وادوات طبيه غير معقمه نقص في القوي العامله لتقديم الخدمات الصحيه

للمراجعين .

وتم اغلاق المجمعات تحفظيا

لحين تلافي الملاحظات

واوضح المتحدث الرسمي لصحه الطائف بالانابه عيضه بن ربيع الهذلي

استمرار صحه الطائف ممثله في اداره شئون القطاع الخاص في جولاتها علي المجمعات والمستشفيات الخاصه للتحقق من تطبيق المعايير والاشتراطات الصحيه دون تهاون وتقديم افضل الخدمات فيما تراجع لجنة المخالفات الصحية عدد من قرارات الاغلاق الاخرى لعدد من المجمعات الصحيه المتوقع اغلاقها الاسبوع القادم .