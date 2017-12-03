برعاية مشعل بن ماجد ويستمر يومين .. ذوو الإعاقة يحتفون بيومهم العالمي في جامعة المؤسس

رعاية محافظ جدة صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز تنظم جامعة الملك عبد العزيز على قاعة الملك فيصل في التاسع عشر من ديسمبر الحالي الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2017 الذي يستمر يومين تحت شعار “نخدمكم بتقنيات إبداعية: نحو مجتمعات مستدامة وأكثر شمولية للجميع ”

وأكد عميد شئون الطلاب أ.د عبدالمنعم الحياني حرص ادارة الجامعة على المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع مشيرا الى ان الاحتفاء يقام بحضور عدد من الجمعيات التي تعمل في مجال ذوي الإعاقة وخدمتهم ، ونوه بجهود فرق العمل التي تسابق الزمن للظهور باحتفاء يليق بهذه الفئة الغالية .

وأضاف الحياني أن الاحتفاء يشهد ورش عمل لمدة يومين تخدم مختلف شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم واسرهم والمقربين منهم بالإضافة الى منصة عرض مصاحبة لعدد من الجهات التي ستعرض خدماتها في التكنولوجيا والحلول الحديثة المتعلقة بذوي الإعاقة، داعيا المزيد من الجهات ذات المسئولية الاجتماعية التي تختص بخدمات ذوي الإعاقة في الاتصالات والرعاية الصحية والضيافة والسياحة وغيرها من التخصصات الى المشاركة في المعرض المصاحب بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو حياة افضل ومنحهم المزيد من الاستقلالية وتمكين دورهم في المجتمع .