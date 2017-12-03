موقع تركي يكشف مغادرة سفن روسية محملة بالأسلحة من سوريا .. “صور”

كشفت مصادر أن سفن شحن روسية عبرت مضيق البوسفور بين بحر إيجة والبحر الأسود قادمة من سوريا باتجاه روسيا، وعلى متنها عربات ومعدات عسكرية.

ونشر موقع “مراقب البوسفور” المتخصص في مراقبة حركة السفن في المضيق، صورًا تظهر فيها السفن الروسية المحملة بالعتاد، موضحًا أنها “قادمة من ميناء طرطوس السوري”.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها رصد سفن روسية محملة بعتاد عسكري تغادر سوريا منذ بدء تدخل موسكو العسكري في سوريا، في “30 سبتمبر 2015”.

وتظهر في الصور مركبات وعربات عسكرية على سطح سفن الشحن، وعليها كتابات واضحة باللغة الروسية.

وكان أمين مجلس الأمن القومي الروسي، “نيكولاي باتروشيف”، قال الخميس الماضي، إن موسكو “تستعد بالفعل لسحب قواتها العسكرية من سوريا”، مؤكدًا أن “الاستعدادات جارية” لذلك.

وجاء كلام باتروشيف بعد أيام من تصريح لرئيس الأركان العامة في الجيش الروسي عن إمكانية تقليص حجم قوات بلاده في سوريا.