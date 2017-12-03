 “الزكاة والدخل” تمنح المنشآت مهلة انتقالية لإعادة التفاوض بشأن عقود التوريد طويلة الأجل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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“الزكاة والدخل” تمنح المنشآت مهلة انتقالية لإعادة التفاوض بشأن عقود التوريد طويلة الأجل وزير العمل والتنمية الاجتماعية يعتمد تعديلات اللائحة التنفيذية لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية موقع تركي يكشف مغادرة سفن روسية محملة بالأسلحة من سوريا .. “صور” برعاية مشعل بن ماجد ويستمر يومين .. ذوو الإعاقة يحتفون بيومهم العالمي في جامعة المؤسس إغلاق 4 مجمعات طبية بالطائف انطلاق فعاليات اليوم العالمي للإعاقة بتعليم المخواة أمانة منطقة القصيم تعلن عن فرص استثمارية جديدة “العمل والتنمية الاجتماعية” تنفذ 29 ألف جولة تفتيشية خلال شهر للتحقق من التزام محال المستلزمات النسائية بقرار “التأنيث” في مرحلته الثالثة مؤتمر عربي حول التطرف وأثره السلبي على مستقبل التراث الثقافي العربي رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية : الانتفاضة الشعبية اليمنية بداية لإنهاء المشروع الإيراني الأرصاد : تأثر مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة تبدأ الأربعاء القادم توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية “أكناف” بالباحة والبنك الأول

“الزكاة والدخل” تمنح المنشآت مهلة انتقالية لإعادة التفاوض بشأن عقود التوريد طويلة الأجل

“الزكاة والدخل” تمنح المنشآت مهلة انتقالية لإعادة التفاوض بشأن عقود التوريد طويلة الأجل
واس - الرياض

علنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن العام الأول من تاريخ تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يعد فترة انتقالية، حيث سيجري اخضاع التوريدات الناشئة عن بعض العقود طويلة الأجل، التي تستوفي شروط معينة بأنها ستخضع للضريبة بقيمة الصفر ،حيث يمنح الموردين والعملاء الذين تربطهم علاقات عمل تعاقدية مهلة لإعادة التفاوض في تفاصيل العقود وتحديداً تلك التي ستتأثّر بضريبة القيمة المضافة .
وبيّنت الهيئة أن هذه المعاملة الخاصة ستنطبق حصراً على العقود التي لم يكن من المتوقع فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ويستثنى منها العقود التي تتضمّن بنداً شرطاً خاصاً يتعلّق بالضريبة أو آلية لتعديل أسعار السلع والخدمات لتشمل قيمة ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت أنه يجب استيفاء جميع الشروط لتطبيق الأحكام الانتقالية على العقود، وهي: أن يكون العقد مبرم قبل تاريخ 30 مايو لعام 2017م، وأن يكون هناك إمكانية من قبل العميل لخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بهذا التوريد بالكامل، وتقديم العميل شهادة خطية الى المورد لتأكيد إمكانية خصم / استرداد ضريبة المدخلات بالكامل المتعلقة بهذا التوريد. هذا وستخضع جميع التوريدات المُنَفّذة بعد 31 ديسمبر 2018 لضريبة القيمة المضافة بالنسبة المحددة لها وفقا للأحكام النظامية.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل حرصها على وضع تشريعات مرنة تسهّل عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمنشآت وبذل كل ما بوسعها لدعمهم في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية، لذلك منحت المنشآت مهلة مؤقتة لإعادة التفاوض على شروط التوريد بما يساعدها في عملية الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد، داعية جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018، وإلى الاطلاع على الموقع الالكتروني VAT.GOV.SA الذي يتضمن على “دليل” يوفر شرح مبسط للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها .
وكانت الهيئة قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال سعودي إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017، تجنباً لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية .

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