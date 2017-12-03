 أمير منطقة القصيم يشكر لجنة شباب محافظة عيون الجواء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة القصيم يشكر لجنة شباب محافظة عيون الجواء

أمير منطقة القصيم يشكر لجنة شباب محافظة عيون الجواء
المناطق - بريدة

بعث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب منطقة القصيم ، خطاب شكر لرئيس وأعضاء لجنة شباب محافظة عيون الجواء على ماقامت به من جهود في الفعاليات المقامة في المحافظة التي احتوت على العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية .

حيث أكد سمو أمير منطقة القصيم في خطاب الشكر الذي بعثه عن سروره بما قدمته لجنة شباب محافظة عيون الجواء من جهود ، ودورٍ بارزٍ وفعال داخل المحافظة من خلال تلك الفعاليات ، التي انعكست على المجتمع والشباب بشكل إيجابي .

من جانبه قدم رئيس لجنة شباب محافظة عيون الجواء علي بن محمد العطينان بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه المتواصل للشباب ، مشيراً إلى أن تلك الجهود التي تقدمها لجنة الشباب بالمحافظة هي نتيجة توجيهات سموه لأبنائه التي تُعَد حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة شباب محافظة عيون الجواء ، والمراكز التابعة لها بشكل متواصل ودائم .

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