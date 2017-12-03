أمير منطقة القصيم يشكر لجنة شباب محافظة عيون الجواء

بعث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب منطقة القصيم ، خطاب شكر لرئيس وأعضاء لجنة شباب محافظة عيون الجواء على ماقامت به من جهود في الفعاليات المقامة في المحافظة التي احتوت على العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية .

حيث أكد سمو أمير منطقة القصيم في خطاب الشكر الذي بعثه عن سروره بما قدمته لجنة شباب محافظة عيون الجواء من جهود ، ودورٍ بارزٍ وفعال داخل المحافظة من خلال تلك الفعاليات ، التي انعكست على المجتمع والشباب بشكل إيجابي .

من جانبه قدم رئيس لجنة شباب محافظة عيون الجواء علي بن محمد العطينان بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه المتواصل للشباب ، مشيراً إلى أن تلك الجهود التي تقدمها لجنة الشباب بالمحافظة هي نتيجة توجيهات سموه لأبنائه التي تُعَد حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة شباب محافظة عيون الجواء ، والمراكز التابعة لها بشكل متواصل ودائم .