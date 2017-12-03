مستودع املج الخيري يجري عملية لسيدة في مستشفى خاص

كفل المستودع الخيري بمحافظة أملج بتكلفة إجراء عملية جراحية ناجحة بالعين لإحدى المستفيدات منه بأحد المستشفيات الخاصة بالمدينه المنوره .

وفي هذا الصدد أوضحت إدارة المستودع الخيري بأملج : “انه بعد دراسة حالة المستفيدة بناءا على التقارير الطبيه تبين لنا أنها حيث كانت تعاني من فتره طويلة من قرنيه مخروطيه بالعين وضعف كذلك وبحاجة للمساعدة المالية العاجلة لإجراء العملية الجراحية بالعين، حيث قمنا بتوفير مبلغ العملية بواسطة فاعل خير الذي وصل إلى 20 ألف ريال”.

وتم عمل العمليه ولله الحمد تكللت بالنجاح.