محافظ البكيرية يشهد حفل اليوم العالمي للمعاق (2017)

شهد محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة صباح اليوم الاحد حفل اليوم العالمي للمعاق الذي ينظمه التأهيل الشامل بالبكيرية في مقر نادي الحديثي لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة وبحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الاستاذ تركي بن عبدالرحمن المانع ومدير التأهيل الشامل بالبكيرية د.خالد السلامة ومنسوبي التأهيل الشامل.

وفور وصول “الخليفة” مقر الحفل تجول على المعرض المصاحب، والذي احتوى على عدد من الأعمال واللوحات التي نفذها مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة, وأركان تعريفية في مراكز التأهيل الشامل التابعة للوزارة لعرض أعمال ومواهب ذوي الإعاقة من الجنسين في مختلف المجالات ,وحيث تمد فعاليات اليوم العالمي للمعاق الى الأربعاء المقبل وبالتعاون مع عدة جهات منها جامعة القصيم وجمعية عنيزة للخدمات الانسانية.

وكما تضمن الحفل عرضا لنماذج ناجحة من ذوي الإعاقة متحدثين عن قصص نجاحهم في تخطي الإعاقة وعروضاً لأبرز ما حققوه من إنجاز.

واثني محافظ البكيرية، خلال الحفل على الدعم والرعاية اللذين توليهما حكومة خادم الحرمين الشريفين للمعاق، داعيًا إلى تكافل المجتمع للوقوف إلى جانب المعاق وزرع الثقة فيه واندماجه في المجتمع ليكون عنصرا فاعلاً.

وأوضح مدير مركز التأهيل الشامل بالبكيرية الدكتور خالد السلامة، أن احياء مثل هذه المناسبات التوعوية تزيد الوعي المجتمعي بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مشددا على ضرورة مشاركتهم بالمجتمع بصورة كاملة وعلى قدراً من المساواة مع الاخرين وأن هذه الفئة غالية على المجتمع وبين “السلامة” أن هناك برامج ثقافية واجتماعية نحاول من خلالها انخراط المعاقين مع المجتمع المحيط بهم، وشكر السلامة محافظ البكيرية ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجميع من حضر وشارك في حفل اليوم العالمي للمعاق.

من جانبه بين مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستاذ تركي بن عبدالرحمن المانع أن حكومتنا الرشيدة قد اهتمت اهتماما بليغاً وخاص بالأشخاص ذوي الاعاقة وذلك ايماناً بدورهم وقدراتهم مضيفاً ان الوزارة قد وفرت لهم الخدمات التأهيلية والايوائية والتدريبية والدعم المالي لمختلف فئات ذوي الاعاقة لتضمن لهم حياة كريمة.

وفي ختام الحفل كرم محافظ البكيرية عدد من الجهات الداعمة والمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للمعاق، وكما تسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة.