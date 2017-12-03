مكتب الرئيس اليمني السابق ينفي خبر الوساطة العمانية وخروجه من البلاد

ذب مصدر مسؤول في مكتب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ما نشرته في قناة الميادين، من أخبار عن وساطة عمانية وخروج صالح من اليمن، وفق ما أكد موقع مكتب المؤتمر الشعبي العام.

وقال المصدر اليمني إنه لاوجود لوساطة عمانية، ولا حصة لخبر مغادرة صالح الموجود في صنعاء، والذي “لن يترك أبناء شعبه كما هو عهدهم به”.

وكانت قناة الميادين، أعلنت في وقت سابق، وجود وساطة عمانية لاحتواء التوتر في صنعاء بين مليشيات الحوثي وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

ونقلت القناة، أن الوساطة تتمحور حول ” تأمين خروج آمن للرئيس السابق صالح وتهدئة الوضع مع الحوثيين”.

ومن جهة أخرى، نفى قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام عادل الشجاع، صدور بيان عن الحزب يدعو إلى التهدئة وإنهاء الخلاف مع مليشيات الحوثي، مؤكداً أن البيان مزور، وداعياً إلى رفض التراجع.

وبين الحزب أن مليشيا الحوثي اخترقت موقع المؤتمر على الانترنت وبثت بياناً مزيفاً باسم الحزب.