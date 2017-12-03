المعهد الصناعي الثانوي بضباء يفتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة ضباء اليوم, عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم للطلاب الحاصلين على شهادة الكفاءة المتوسطة ومن أكملوا دراسة الصف الأول والثاني الثانوي لإتاحة الفرص لهم لمواصلة التدريب والحصول على دبلوم ثانوي صناعي .

وأكد مدير المعهد توفيق الحويطي, الراغبين للالتحاق بالبرامج الدخول على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الموحد على الرابط www.tvtc.gov.sa واختيار التخصص الذي يناسبهم من التخصصات التي يدرب عليها المعهد وهي الكهرباء الصناعية واللحام , مشيراً إلى أن عملية القبول تستمر حتى يوم الخميس الموافق 1439/4/10هـ .