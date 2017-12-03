 ولي العهد يلتقي الرئيسة التنفيذية لحكومة هونج كونج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ولي العهد يلتقي الرئيسة التنفيذية لحكومة هونج كونج

ولي العهد يلتقي الرئيسة التنفيذية لحكومة هونج كونج
واس - الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، الرئيسة التنفيذية لحكومة هونج كونج كاري لام.
وجرى خلال اللقاء، استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، والفرص الواعدة لتطويره في عدد من المجالات، خاصة في قطاع الخدمات المالية، والتبادل التجاري، وجذب الاستثمارات للمساهمة في تنفيذ رؤية المملكة 2030، والشراكة في مبادرة الصين للحزام والطريق.
حضر اللقاء، معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، والوفد الرسمي المرافق للرئيسة التنفيذية لحكومة هونج كونج.

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