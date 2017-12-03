 “بلدية الجبيل” تطلق حملة شاملة تحت شعار “الجبيل أجمل “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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“بلدية الجبيل” تطلق حملة شاملة تحت شعار “الجبيل أجمل “

“بلدية الجبيل” تطلق حملة شاملة تحت شعار “الجبيل أجمل “
المناطق - الجبيل

أطلقت بلدية محافظة الجبيل حملة نظافة تحت عنوان “الجبيل أجمل” والتي تأتي استكمالا لحملة النظافة العامة الأولى والتي بدأت منذ ما يقارب العام، والهادفة لغرس ثقافة العمل التطوعي داخل الأحياء من أجل حماية البيئة والإلتزام بالمعايير البيئية كتعامل وسلوك حضاري بما يتوافق مع العراقة التاريخية محافظة الجبيل وجمالها البيئي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش بأن البلدية قامت بعمل خطة وبرنامج متكامل للحملة تحت عنوان “الجبيل أجمل” ضمن البرامج التي تنفذها البلدية بهدف ترسيخ ثقافة المحافظة على النظافة الأحياء السكنية والصناعية حيث باشرت الحملة أعمالها بالإحياء التالية (مخطط الجوهرة- مخطط الحمراء-مخطط الخالدية- مخطط غرب المزارع – ومخطط العريفي الصناعية)، وكذلك داخل أحياء المدينة وذلك في إطار سعي البلدية إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي لدى عامة أفراد المجتمع .

مؤكدًا أن البلدية تعمل بكل كوادرها للارتقاء بمستوى نظافة المحافظة والمراكز التابعة لخدمات البلدية للحفاظ على البيئة والنظافة العامة سلوك فردي وجماعي ويتطلب تضافر الجهود بين البلدية وكل شرائح المجتمع .

وقال” الدويش” أنه لتحقيق الهدف لا بد من العمل بروح الفريق الواحد وتعاون الجميع مع البلدية باتباع السلوكيات البيئية الحسنة والإيجابية من خلال حبنا لبيئتنا وانتمائنا لوطننا، والمحافظة على المكتسبات الوطنية.

وبين ” نايف الدويش” قائلاً: نحن على أتم الاستعداد للتعامل مع الجميع لخدمة المصلحة العامة مطالبًا المواطنين بعدم رمي النفايات والمخلفات في الشوارع وإنما يجب وضعها في أكياس محكمة ومشيرًا إلى أن الحي النظيف يدل على وعي سكانه وأن البلدية تقوم بإزالة مخلفات مختلفة من داخل الأحياء السكنية والشوارع الرئيسة والداخلية والأراضي الفضاء .

ونوه الدويش بأن البلدية ووفق توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير الدائمة والمتابعة المستمرة على الحملات النظافة المستمرة للمحافظة وكذلك رش أماكن تجمع مياه الأمطار للقضاء على القوارض والحشرات حفاظاً على الصحة العامة .

وأشار بأن الحملة تضمنت ستة وعشرين عامل نظافة سبعة مراقبين ومشرفين وعشر سيارات من نوع «قلابي» وخمس شيولات كبيره وبردوزر وثلاث مكانس آلية وكذلك تم توزيع عدد(55) حاوية نفايات للبيوت داخل الإحياء مع استبدال عدد (36) حاوية تالفة .

ودعا رئيس البلدية جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية بضرورة المشاركة المجتمعية والإبلاغ فورا والاتصال على هاتف (940) قسم البلاغات عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم .

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